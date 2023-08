Polizei sucht nach Unfall in Plauen Zeugen und Opfer

In Plauen hat sich am Dienstagnachmittag während des Hagelgewitters ein Unfall am Oberen Bahnhof ereignet. Wie die Beamten in der Nacht zu Donnerstag mitteilten, war am Dienstagabend ein Zeuge im Polizeirevier erschienen und gab an, dass er einen Unfall beobachtet habe, bei dem möglicherweise zwei Kinder verletzt worden seien.