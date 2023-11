Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Plauen

Am Freitagnachmittag gipfelte ein Wortgefecht am Postplatz in einem körperlichen Übergriff. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Plauen. Bei einer Schlägerei am Freitagnachmittag am Plauener Postplatz hat die Polizei zwei Verletzte registriert. Ein 22-Jähriger und ein 27-Jähriger trafen am Postplatz auf eine etwa achtköpfige Gruppe. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Lage und drei bis vier der Männer aus der Gruppe schlugen auf beiden Passanten ein, teilt die Polizei mit. Nachdem sie zu Boden gegangen waren, wirkten die bislang unbekannten Täter noch weiter auf die beiden Männer ein, bevor sie die Flucht ergriffen und unerkannt entkommen konnten. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Plauen unter 03741 140 zu melden. (cze)