Polizeieinsatz am Donnerstagmittag in den Kolonnaden in Plauen

Die Beamten waren in einen Drogeriemarkt in dem innerstädtischen Einkaufszentrum gerufen worden.

Polizeibeamte sind am Donnerstagmittag zu einem Einsatz in die Kolonnaden in der Plauener Innenstadt gerufen worden. Das Streifenfahrzeug war am Eingang Bahnhofstraße abgestellt worden, mehrere Passanten beobachteten das Geschehen. Die beiden Beamten verschwanden schließlich im Inneren des Einkaufszentrums. Wie eine Polizeisprecherin auf...