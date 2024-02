Polizeieinsatz an der VR Bank in Plauen: Das war der Grund

Passanten beobachteten am Mittwochvormittag den rasanten Einsatz mehrerer Beamten an einer Bank-Filiale auf der Bahnhofsstraße. Was war geschehen?

Ein Polizeieinsatz in der Plauener Innenstadt sorgte am Mittwochvormittag für Aufsehen. Passanten, die auf der Bahnhofsstraße unterwegs waren, beobachteten, wie mehrere Einsatzfahrzeugen vor der Filiale der Volksbank-Raiffeisenbank an der Ecke Krausenstraße stoppten. Dabei sollen die Beamten die Fußgängerpassage im Eiltempo befahren haben....