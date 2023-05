Posaunenchöre feiern 70-Jähriges

Plauen.

Mit einem Festwochenende wollen die Posaunenchöre der Plauener Markus- und der Pauluskirche unter Leitung von Steffen Kollwitz (Markusposaunenchor) und Heiko Brosig (Paulusposaunenchor) ab morgen gemeinsam ihr Jubiläum feiern - mit Unterstützung einiger Bläserinnen und Bläser aus Nachbar-Posaunenchören der Stadt, also aus der Johanniskirche, aus der Landeskirchlichen Gemeinschaft und aus der Evangelisch-Methodistischen Kirche. Die beiden Chöre waren 1953 gegründet worden und bestehen damit 70 Jahre. Für Samstag sind Workshops geplant. Am Sonntag findet mit einem musikalischen Festgottesdienst, 9.30 Uhr in der Pauluskirche, und einem Konzert mit dem Ensemble Richard Roblee´s Very Little Big Band um 17 Uhr in der Pauluskirche der Höhepunkt der Jubiläumsfeier statt. Zudem gibt es am Sonntag Auftritte in zwei Seniorenheimen. (bju)