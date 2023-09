Premiere für Schauspiel „Big Guns“ in Plauen: Theater setzt Bühne unter Wasser

Das gibt es in Plauen nicht alle Tage zu sehen: Für ein neues Schauspiel steht die Bühne unter Wasser. Das ist nicht die einzige Premiere.

Freitagabend steht in Plauen eine Premiere an. In mehrfacher Hinsicht. Für Sophie Hess, neues Ensemblemitglied am Theater Plauen-Zwickau, ist die Rolle in Nena Segals „Big Guns“ das Debüt am Haus. Hess, die schon für die Serie „In aller Freundschaft“ vor der Kamera stand, spielt an der Seite von Philipp Andriotis in einer Performance,...