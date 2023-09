Radfahrer in Plauen bei Unfall schwer verletzt

Ein BMW hatte dem 40-Jährigen die Vorfahrt genommen. Nach dessen Fahrer wird gefahndet.

Ein 40-jähriger Radfahrer erlitt am Montagabend in Plauen bei einem Unfall schwere Verletzungen. Laut Polizei war er gegen 20 Uhr auf der Lessingstraße in Richtung Hammerstraße unterwegs. Vom Parkplatz des dortigen Supermarktes fuhr zum selben Zeitpunkt ein dunkelgrüner BMW mit Plauener Kennzeichen auf die Lessingstraße, ohne dem Radfahrer...