Radonbelastung im Vogtland: In manchen öffentlichen Gebäuden reicht der Messbereich nicht aus

Die Radonberatungsstelle bietet kostenlose Messungen in der Region an. Welche Fragen Interessierte umtreiben und welche Ergebnisse Messungen in Kitas und Schulen im Vogtland zeigten.

Seit sie schwanger ist, treiben sie diese Gedanken um, sagt eine 37-jährige Frau. Sorgen, dass ihr Häuschen im Vogtland radioaktiv belastet sein könnte. Durch Radon. „Da ich hier in Plauen als Krankenschwester arbeite, weiß ich, welches Leid die Diagnose Lungenkrebs bedeutet", sagt die junge Frau. Ihr Freund baut ein altes Fachwerkhaus...