Krebsgefahr in Sachsen: Hunderte öffentliche Gebäude stark radioaktiv belastet

Radon ist geruchslos, unsichtbar - und kann langfristig Lungenkrebs auslösen. Messungen haben nun ergeben: Auch viele Polizeireviere, Förstereien, Amtsgerichte oder Museen in der Region weisen besonders hohe Konzentrationen dieses radioaktiven Gases auf.

Chemnitz. Radon kommt in Teilen Sachsen ganz natürlich vor. Es entweicht aus dem Boden in die Außenluft. Draußen kann sich dieses Gas dann sofort verteilen, verdünnen - und sich schnell verflüchtigen. Eher problematisch sind daher Innenräume, in die dieses radioaktive Edelgas über undichte Fundamente, Rohre, Fugen oder Kabelschächte eindringen und sich anreichern kann. Laut Bundesamt für Strahlenschutz ist Radon-222 nach dem Rauchen eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Deshalb wird seit einigen Jahren auch in Sachsen die Radon-222-Aktivitätskonzentration an Arbeitsplätzen gemessen, die sich im Keller oder im Erdgeschoss öffentlicher Gebäude befinden.

In jedem zweiten überprüften Gebäude Werte extrem hoch

Mehr als 700 öffentliche Gebäude sind landesweit inzwischen überprüft worden. In rund jedem zweiten davon haben nach Angaben des sächsischen Umweltministeriums Einzelmessungen ergeben, dass die Werte zum Teil extrem höher als 300 Becquerel je Kubikmeter Luft waren. Bei 145 dieser Immobilien übertraf sogar der Durchschnitt aller Einzelmessungen innerhalb eines Jahres diese Marke. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 50 Becquerel in Aufenthaltsräumen. Laut Bundesamt für Strahlenschutz erhöht sich pro 100 Becquerel pro Kubikmeter Raumluft langjährige Radon-Konzentration das Lungenkrebsrisiko um etwa 16 Prozent. Daher sollte in allen Räumen die Radon-Konzentration reduziert werden, soweit dies mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist.

Im Erzgebirge und in Mittelsachsen Radon-Gefahr groß

Dabei muss vor allem in Südwestsachsen mit besonders hohen Konzentrationen gerechnet werden: Im Erzgebirge und in Mittelsachsen wiesen bei den Messungen mehr als jeweils 50 der überprüften Gebäude sehr hohe Jahresdurchschnittswerte auf.

Selbst Museen, die TU Freiberg und die Staatskanzlei betroffen

Das Spektrum dabei ist breit: Das betrifft unter anderem Räume in der TU Freiberg, im Sächsischen Oberbergamt oder im mittelsächsischen Landratsamt, im Freiberger Stadt- und Bergbaumuseum oder im Finanzamt, im Bobritzscher Ausbildungszentrum, im Flöhaer Polizeirevier oder in der dortigen Försterei. Auffällig stark belastet sind aber auch Innenräume der Amtsgerichte in Aue-Bad Schlema oder Stollberg, der Studienakademie Breitenbrunn, der Polizeifachschule Schneeberg, der Rathäuser und Bauhöfe in Annaberg-Buchholz und Eibenstock, des Stadtmuseums "Bergfreiheit" in Aue-Bad-Schlema oder der Förstereien in Sehmatal-Neudorf, Eibenstock, Marienberg oder Pockau-Lengenfeld. Selbst in der Staatskanzlei in Dresden - das ist der Amtssitz der sächsischen Landesregierung - sind extrem hohe Einzelwerte gemessen worden. Das geht aus einer Antwort des Umweltministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor, die der "Freien Presse" vorliegt.

Hintergrundinformationen zum Thema

Auch 32 Kitas und 114 Schulen mit auffälligen Werten

Demnach sind zudem Schulen und Kitas in Sachsen überprüft worden. Dabei wurde auch in den Räumen von 32 Krippen und Kindergärten im Freistaat eine durchschnittliche Jahresbelastung von teilweise deutlich mehr als 300 Becquerel festgestellt. Bei den Schulen waren landesweit sogar 114 Einrichtungen betroffen, die alle einen derart hohen Jahresmesswert aufwiesen - darunter unter anderem Einrichtungen im Erzgebirge in Bärenstein, Aue, Breitenbrunn, Ehrenfriedersdorf, Elterlein und Schwarzenberg sowie in Mittelsachsen in Mittweida, Freiberg, Döbeln, Oederan, Bobritzsch-Hilbersdorf oder Halsbrücke. Auch im Vogtland sind an Schulen unter anderem in Auerbach, Adorf, Ellefeld, Steinberg, Lengenfeld, Rodewisch oder Treuen mehr als 300 Becquerel je Kubikmeter Luft nachgewiesen worden. Gleiches gilt zum Beispiel für Zwickau, Hirschfeld, Kirchberg oder Hartmannsdorf.

Ab 300 Becquerel sollten spätestens Schutzmaßnahmen geprüft werden

300 Becquerel sind allerdings kein Grenzwert, der nicht überschritten werden darf. Vielmehr dient diese Marke nach dem Strahlenschutzgesetz als Referenzwert. Das heißt, ab diesem Wert sollten die Verantwortlichen spätestens prüfen, ob angemessene Schutzmaßnahmen für die Betroffenen ergriffen werden müssen.

Sachsen hat neues Förderprogramm aufgelegt

Um die dann notwendigen Schutz- und Sanierungsmaßnahmen zu fördern, hat Sachsen erst jüngst ein neues Programm aufgelegt, Gelder gibt es zum Beispiel für Lüftungskonzepte, die Sanierung von Fußböden, den Einbau von Lüftungsfiltern, Flächenabdichtungen oder für Systeme zum Absaugen von Radon aus der Umgebung. Kommunen, kommunale Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, anerkannte Religionsgemeinschaften sowie kleinere und mittelgroße Unternehmen können dafür bis zu 60.000 Euro erhalten. Erst wenn selbst danach der Referenzwert noch überschritten wird, sind die betroffenen Räume an das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie als zuständige Strahlenschutzbehörde zu melden. Das prüft dann weitere Untersuchungen.