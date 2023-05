Räder von Luxus-SUV in Plauen gestohlen

Unbekannte haben sich nachts an einem BMW-Geländewagen zu schaffen gemacht, der im Plauener Ortsteil Jößnitz abgestellt war. Der Schaden ist immens.

Plauen. Eine böse Überraschung erlebte ein BMW-Fahrer, der sein Luxus-SUV X5 in einer Grundstückseinfahrt am Kauschwitzer Weg im Plauener Ortsteil Jößnitz abgestellt hatte. Als er Mittwochfrüh in sein Fahrzeug einsteigen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte alle Räder seines Wagens gestohlen hatten. Laut Polizei handelt es sich dabei um Räder in der Felgengröße 22 Zoll.

Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 6.000 Euro. Die Diebe müssen sich laut Polizei in der Zeit zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochfrüh 8 Uhr an dem Auto zu schaffen gemacht haben. Wer in diesem Zeitraum am Kauschwitzer Weg Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Plauen zu melden, Telefon 03741 140. (su)