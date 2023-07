Rätselhafter Vorfall: Mann schwer verletzt an Straße in Plauen gefunden

Passanten haben am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, an der Martin-Luther-Straße in Plauen einen verletzten Mann gefunden. Sie informierten die Polizei. Der Verletzte, ein 39-Jähriger, wies Verletzungen am Oberkörper auf und war zunächst nicht ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Da es sich um einen unklaren Sachverhalt...