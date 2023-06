Randalierer in der Plauener Innenstadt unterwegs

Plauen.

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte rund um den Klostermarkt in Plauen mehrere große Pflanzkübel beschädigt, angeschlossene Fahrräder umgeworfen, Mülltonnen eine Treppe hinuntergerollt und die Außendekoration eines Restaurants beschädigt. In den Springbrunnen wurden mehrere Warnpfosten geworfen. Eine Sitzbank am Brunnen warfen sie um. Vom Außenbereich eines Cafés nahmen die Täter mehrere Stühle mit, welche sie einige Straßen weiter wieder abstellten. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf rund 5500 Euro. Ihren ersten Angaben zufolge müssen die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 6.15 Uhr, zu Gange gewesen sein. Zeugenhinweise sind unter Telefon 03741 140 erbeten. (us)