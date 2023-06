Raserei an der Plauener Marktstraße: Tempomessgerät kommt

Die Plauener Stadtverwaltung will mit einer weiteren Maßnahme die Raserei rund ums Rathaus reduzieren. Viele Autofahrer sind in der Altstadt schneller als mit der erlaubten Schrittgeschwindigkeit unterwegs. Das soll sich ändern. Neben Geschwindigkeitshemmern an der Oberen Endestraße, die am Mittwoch eingebaut werden sollen, ist nun auch die...