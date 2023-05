Rathaus: Rechtsextreme zünden Pyrotechnik

Nach mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen, an denen auch Migranten beteiligt waren, haben Rechtsextreme am Altmarkt Rauchkörper entzündet. Was der Verfassungsschutz dazu sagt.

Der friedliche Pfingstmontag im Vogtland ist überschattet worden von einer Provokation von mutmaßlichen Rechtsextremisten am Alten Rathaus in Plauen. Die Polizei bestätigte auf "Freie Presse"-Anfrage einen Einsatz vor Ort.