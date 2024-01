Raus in den Plauener Stadtpark: Schnee sorgt für Rodelspaß

Die weiße Pracht ist zurück. Wintersportfans kamen bereits am Freitag auf ihre Kosten.

Die eisige Kälte ist zurück! Nach Schneefällen in weiten Teilen Deutschlands setzt sich die skandinavische Eisluft in den kommenden Tagen durch. Deutschland steuert auf ein herrlich kaltes Winter-Wochenende zu, an dem auch mal die Sonne scheint. Die Wintersportfreunde sollten also das Wetter nutzen. In Plauen waren am Freitag schon Rodler im...