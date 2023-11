Restaurant am Postplatz in Plauen: Schottet sich das Theatercafé jetzt ab?

Der Inhaber des Theatercafés hat eine Lamellen-Pergola an seinem Lokal montieren lassen. Von außen sieht es so aus, als wolle er das Restaurant damit abgrenzen. Was sagt der Betreiber?

