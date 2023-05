Rosenbach unterstützt SC Syrau

Rosenbach.

Einen Zuschuss in Höhe von mehr als 12.000 Euro erhält der Sportclub SC Syrau für das Jahr 2023. Das hat der Gemeinderat Rosenbach beschlossen. Die Summe ist für die Bewirtschaftung der Turnhalle vorgesehen. Die Gemeinde hat dem Sportverein seit dem Jahr 2011 die Turnhalle zur Nutzung überlassen. Im Vertrag war für die Jahre 2011 und 2012 ein Bewirtschaftungszuschuss in Höhe von 11.700 Euro vereinbart, der in vierteljährlichen Raten an den Verein ausgezahlt wurde. Der Vertrag wurde ab 2016 dahingehend geändert, dass die Gemeinde Rosenbach nur noch einen Anteil von 90 Prozent der jeweils im Vorjahr angefallenen Betriebskosten übernimmt. Die restlichen zehn Prozent sind durch den Verein zu tragen. Dieser hat nachzuweisen, dass dieses Geld benötigt wird. Die Nachweise für das Jahr 2022 wurden der Gemeindeverwaltung zur Prüfung vorgelegt. Es errechnet sich hiernach für 2023 ein Zuschuss von 12.215,06 Euro. (sim)