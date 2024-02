Sachschaden nach Einbruch in Pöhler Minigolfanlage

Unbekannte Täter verursachten bei einem Einbruch in Jocketa einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte Täter haben versucht, in mehrere Gebäude der Minigolfanlage an der Talsperre Pöhl einzudringen. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Demnach wurden die Türen zu drei Objekten aufgebrochen, die Täter betraten diese jedoch nicht, was zu einem begrenzten Sachschaden führte. Die Polizei in Plauen, die den Vorfall untersucht,...