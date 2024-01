Sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt im Februar zum Carnevalsumzug nach Plauen

Faschingsfreunde aus dem Vogtland waren am Mittwoch beim Empfang in der Staatskanzlei.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am 11. Februar nach Plauen kommen, um am Carnevalsumzug teilzunehmen. Es wäre seine dritte Teilnahme. Das hat Kretschmer am Mittwoch beim traditionellen Empfang der sächsischen Karnevalisten in der Staatskanzlei in Dresden angekündigt. Daran nahmen auch Vertreter aus dem Vogtland...