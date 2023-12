Schaustickerei Plauen: Wo die Weihnachtsbaumkugeln Röckchen tragen

Die Ausstellung gibt ein authentisches Bild von der Stickereiindustrie im vergangenen Jahrhundert.

Selbst der Weihnachtsschmuck in der Plauener Schaustickerei ist aus Spitze: In der noch bis Ende Dezember zu sehenden Weihnachtsschau sind Weihnachtsbaumkugeln mit sogenannten Kugelröckchen zu sehen, die Uta Polenz entworfen hat. Zudem werden in der Einrichtung zurzeit weihnachtliche Spitzen verkauft. Doch auch wer sich ein authentisches Bild...