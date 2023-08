Schmidt-Feinkost: Countdown für neuen Fabrikverkauf in Plauen läuft

Die Plauener Firma Schmidt-Feinkost hat den Neubau einer Lagerhalle mit Räumen für einen Fabrikverkauf im Gewerbegebiet Reißig so gut wie abgeschlossen. In etwa einem Monat wird in dem scheunenartig anmutenden Gebäude an der Jocketaer Straße der Fabrikverkauf öffnen, kündigt Geschäftsführer Stephan Schmidt an. Gemeinsam mit seinem Bruder...