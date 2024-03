Schmierereien auf Plauener Schlossberg: 26 Objekte beschädigt

Hauswände und Stromkästen wurden mit unleserlichen Zeichen in roter Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Plauen.

Sachbeschädigung im großen Stil in der Plauener Innenstadt: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden diverse Schmierereien an insgesamt 26 Objekten verursacht. Dabei wurden unter anderem an Hauswänden und Stromkästen an der Lindenstraße, Julius-Fucik-Straße, Kaiserstraße und der Bergstraße Schriftzüge und unleserliche Zeichen in roter Farbe angebracht. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Sonntagmittag informiert. Der dabei verursachte Sachschaden beläuft sich Stand Sonntagmittag auf mindestens 1200 Euro. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer Verdächtiges zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 8 Uhr in diesem Gebiet beobachtet hat, sollte sich im Polizeirevier Plauen unter Telefon 03741 140 melden. (tb)