Schöner als an der Ostsee? Touristen machen wieder mehr Urlaub im Vogtland

Ein Plus an Urlaubern und damit Umsatz verzeichnet das sächsische Vogtland dieses Jahr im Vergleich zu 2022. Andreas Kraus, Chef des Tourismusverbandes Vogtland (TVV) sagt auf Nachfrage: „Wir nähern uns bei Ankünften und Übernachtungen langsam den Vor-Corona-Zahlen.“ Kraus freue sich über diese Zwischenbilanz, weil 14.000 Leute in der...