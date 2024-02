Schwerer Unfall auf der A 72: Junge Frau aus dem Vogtland fährt in die Leitplanke

Die Autobahn war Montagabend zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk für zwei Stunden voll gesperrt. Was passiert war.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A72 bei Weischlitz schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht meldete, ereignete sich der Unfall Montagabend kurz nach 18 Uhr. In der Folge war die Autobahn zwischen dem Dreieck Hochfranken und der Anschlussstelle Pirk in Richtung Leipzig zwei Stunden lang voll gesperrt. Die...