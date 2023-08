Schwerer Unfall auf der B 92: Skoda-Fahrer stirbt bei Aufprall nahe Plauen

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstag nahe Plauen ein 50-Jähriger gestorben. Der Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der B 92 von der Schöpsdrehe in Richtung Elsterberg unterwegs. Der Pkw kam etwa einen Kilometer nach dem Kreisverkehr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die...