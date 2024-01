Schwerer Unfall in Plauen: Zwei Menschen beim Einsteigen in Straßenbahn angefahren

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen an der Straßenbahnhaltestelle Pausaer Straße/Morgenbergstraße.

Schwerer Unfall am Mittwochmorgen auf der Pausaer Straße in Plauen: Zwei Menschen wurden an der Straßenbahnhaltestelle Morgenbergstraße schwer verletzt. Die Haltestelle befindet sich dort auf der Straße, Autofahrer müssen anhalten, wenn die Straßenbahn an der Haltestelle stoppt. Dies hat ein 49-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Mittwoch...