Schwerer Unfall in Plauener Ostvorstadt: Fahrerin eingeklemmt

Bei einem Unfall in der Plauener Ostvorstadt ist eine 81-jährige Autofahrerin am Mittwochmittag in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Seniorin beim Einfahren in die Bickelstraße gegen 11.20 Uhr aus medizinischen Gründen mit ihrem Honda von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat die Fahrerin drei am Straßenrand...