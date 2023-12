Sebastian Dressel wird neuer Chef des Plauener Vogtlandmuseums

Die Leinwandgeschichte einer von einem Dämon besessenen Zwölfjährigen sorgte Ende 1973 für heftige Diskussionen."Der Exorzist" war vor 50 Jahren der erste Gruselstreifen, der in der Kategorie "Bester Film" für den Oscar nominiert war. Am 26. Dezember 1973 kam er erstmals in die US-Kinos.