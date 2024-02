Spar-Chance für Verliebte: Ungewöhnliche Aktion zum Valentinstag im Vogtland

Mit Küsschen zum Gratis-Eintritt gelangen Paare, die sich am Mittwoch im Schloss Leubnitz ihre Liebe bekunden - zur Feier des Tages.

Im Vogtland wird echte Liebe ernstgenommen – und sogar belohnt. Weil Liebe bekanntlich alle Türen öffnet, gelangen Paare, die sich am Mittwoch, dem Valentinstag, an der Kasse küssen, nämlich kostenlos in das Museum Schloss Leubnitz mit seinen verschiedenen Ausstellungen. Die Ersparnis bei der Aktion mit dem Namen „Auf einen Kuss...“...