SPD Vogtland nominiert zwei Frauen und einen Soldaten für Landtagswahl: Wo Mitglieder Haltung von der Partei einfordern

Die Vogtland-SPD stellt Juliane Pfeil zum dritten Mal als Landtagskandidatin auf - zwei Newcomer in der Partei bekommen ebenfalls die Chance. Es gibt aber auch Kritik für Pfeil und die SPD an sich.

Die SPD im Vogtland hat ihre Hausaufgaben gemacht und am Samstag im Gasthof Altensalz ihr Kandidaten-Trio für die Landtagswahlen am 1. September 2024 nominiert. Für den Wahlkreis 1 (Plauen/Plauen Land) setzen die Sozialdemokraten zum dritten Mal auf Juliane Pfeil (36), was wenig überrascht. Über die Liste eingezogen ist Pfeil erstmals 2014 in...