Sporthalle erneut auf der Tagesordnung

Elsterberg.

Der gestoppte Neubau der Einfeld-Sporthalle am Schulzentrum Elsterberg beschäftigt weiterhin den Elsterberger Stadtrat. In seiner Sitzung am heutigen Mittwoch, 18 Uhr, im Ratssaal, soll ein schriftlicher Planungsvertrag auf den Weg gebracht werden, da für den Neubau bereits unter anderem Planungsleistungen erbracht wurden, die nun nachträglich noch honoriert werden müssen. (bju)