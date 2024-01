Stadt Plauen bewirbt sich um großes MDR-Jump-Osterfeuer

Im vorigen Jahr war das Vogtland mit der Stadt Reichenbach im Finale um das Ausrichten der Party gelandet - und unterlag knapp. Womit diesmal die Stadt Plauen punkten will.

Der Radiosender MDR Jump veranstaltet auch 2024 wieder ein Osterfeuer mit bekannten Künstlern und Stars. In diesem Jahr will sich die vogtländische Kreisstadt Plauen um die Party bewerben. Der Standort dafür wird über ein Online-Voting aus Bewerbern in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ermittelt. Termin für das Event mit...