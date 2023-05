Stoffverkauf in den Weberhäusern

Plauen.

An diesem Samstag startet der nächste große Stoffverkauf im Garten der Weberhäuser und im Stofflager des Unikat-Vereins. Wolle, Samt und Seide, Linnen und vieles mehr sind erhältlich. Auch Reißverschlüsse, Nähgarn, Knöpfe, Strick- und Häkelnadel, Borten, Bänder, was immer das Herz einer Schneiderin begehrt, liegen in Hülle und Fülle bereit. Abgegeben wird alles zum Kilopreis von zwei Euro. Der Verkauf findet von 10 bis 14 Uhr statt. (bju)