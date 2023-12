Straßenbahn-Gleisbett als Auto-Falle: Wie eine Unfallserie in Plauen gestoppt werden soll

Wie ein Magnet scheinen die Gleise der Neuen Elsterbrücke auf Fahrzeuge zu wirken. Demolierte Autos und blockierte Gleise verursachen Frust.

In schöner Unregelmäßigkeit ereignen sich immer wieder diese bizarren Unfälle in Plauen. Autos werden in Einfahrten hinein manövriert, die nur für Straßenbahnen vorgesehen sind, und stecken dann in Schwierigkeiten. Die Fahrbahn endet, hinter einer Kante lauert das Gleisbett. Dort stranden die Autos, werden dabei mitunter erheblich...