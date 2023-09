Stützwand am Lohbach in Dröda wird saniert

Die Stützwand war bei einem Starkregen vor zwei Jahren unterspült worden. Die Sanierung soll im nächsten Jahr stattfinden.

Der Gemeinderat von Weischlitz hat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Instandsetzung der Stützwand des Lohbaches in Dröda vergeben. Der Zuschlag ging an ein Unternehmen, das mit einem Betrag in Höhe von 160.831 Euro das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben hat. Die Kostenberechnung des Planungsbüros für das Vorhaben lag...