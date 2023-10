Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth: Wie die Polizei den „Sicherungseinsatz“ bewertet

Die Thüringer Polizei und Kollegen aus Hof sicherten die Feierlichkeiten von CDU und AfD in Mödlareuth ab. Bis zu 6000 Besucher waren da. Wie das Fazit ausfällt.

Thüringer Beamte der Polizei Saalfeld sicherten in Mitwirkung von Bayerischen Kollegen der Polizei in Hof den Einsatz zu Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Mödlareuth ab. Sie gaben einen Abschlussbericht zum „Sicherungseinsatz“ heraus. Wie die Polizei mitteilt, nahmen Beamte Strafanzeigen aufgrund einer Beleidigung und einer...