Talsperre Pöhl dank Regen wieder gut gefüllt

Die drittgrößte Talsperre des Freistaates Sachsen hat am Mittwochvormittag ihr Stauziel erreicht. Was bedeutet das?

Die Talsperre Pöhl ist wieder gut gefüllt. Dank der vielen Niederschläge in den vergangenen Wochen konnte das Defizit aus dem Sommer ausgeglichen werden. Am Mittwochvormittag wurde nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung das Stauziel erreicht. Rund 52,8 Millionen Kubikmeter Wasser sind derzeit in der drittgrößten Talsperre des Freistaates...