Tausende Menschen strömen zum Strand- und Laternenfest an die Talsperre Pöhl

Wer am Wochenende in Jocketa zum 45. Strand- und Laternenfest gekommen war, wurde an der Bühne Pöhl Augenzeuge einer Sommerparty, die wohl im Plauener Umland ihres Gleichen sucht. Tausende Menschen waren an die Talsperre geströmt, um mitzufeiern. Bei Superwetter, noch gegen Mitternacht herrschten am Samstagabend weit über 20 Grad Celsius,...