Teures E-Bike und Motorrad in Plauen geklaut

Es ist nicht nur irgendein Rad, sondern eine hochwertige Marke, bei dem Langfinger jetzt erneut zugeschlagen haben. Auch ein Motorrad ist entwendet worden.

Ein hochwertiges Markenfahrrad haben bislang Unbekannte in der Plauener Moritzstraße in der Neundorfer Vorstadt gestohlen. Wie sie in das abgeschlossene Kellerabteil des Mehrfamilienhauses gelangten, in dem sich das E-Bike befand, kann die Polizei aktuell noch nicht sagen. Klar ist aber, dass sie gewaltsam eindrangen. Dabei entstand ein Sachschaden von 25 Euro - wohl kein Vergleich zu den 2500 Euro, welche das gestohlene grüne Rad der Marke Cube wert ist. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montagabend. Bereits bis Donnerstagmittag könnte zudem der Diebstahl eines Motorrades aus einer Garage an der Plauener Bärenstraße zurückliegen. Die Kawasaki hat einen Wert von 3500 Euro, wie die Polizei jetzt mitteilte. Der Besitzer habe die Tat erst am Montagabend entdeckt. (sasch)