Theater sucht musikalischen Jungen

Plauen.

Das Theater Plauen-Zwickau sucht für das große Sommermusical "Artus-Excalibur" einen musikalischen Jungen. Er sollte nicht älter als zwölf Jahre sein und gerne singen und spielen. In der Produktion, die ab 30. Juni im Plauener Parktheater und ab 19. August auf der Freilichtbühne in Zwickau zu sehen ist, steht der junge Sänger gemeinsam mit professionellen Musicalstars auf der Bühne und das Stück beginnt direkt mit seinem Auftritt. Die Castings dazu finden kommende Woche, am 4. und 5. Mai jeweils um 15.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Bühneneingang des Gewandhauses in Zwickau, jeweils 15.15 Uhr. Die szenischen Proben finden vorrangig in Zwickau statt. Für den Transfer der Mitwirkenden von Zwickau nach Plauen und zurück ist gesorgt. Anmeldungen und weitere Infos über Sarah Sußmann unter E-Mail dramaturgieassistenz @theater-pz.de. (bju)