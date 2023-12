Tiefstehende Sonne blendet: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Weischlitz

Ein Rettungshelikopter ist am Sonntag an der Unfallstelle im Einsatz gewesen. Ein Mann war mit seinem Auto in Weischlitz an einen Baum gefahren.

Einen schweren Unfall hat es Sonntagmittag in Weischlitz auf der S 311 gegeben. Die tiefstehende Sonne sei der Auslöser für den Unfall mit zwei Schwerverletzten gewesen. Das meldete die Polizei in der Nacht. Einen schweren Unfall hat es Sonntagmittag in Weischlitz auf der S 311 gegeben. Die tiefstehende Sonne sei der Auslöser für den Unfall mit zwei Schwerverletzten gewesen. Das meldete die Polizei in der Nacht.