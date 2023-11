Transporterfahrer sollen Kinder vor Schulen angesprochen haben: Was die Polizei dazu sagt

Fremde lauern Kinder vor Schulen auf und überreden sie, in ihr Auto zu steigen. Diese Info kursiert in vogtländischen Facebook-Gruppen. Was ist dran?

Aktuell wird im Netz folgendes gepostet: Unbekannte fahren mit Transportern vor Schulen in Plauen (Grundschulen Kemmler, Karl Marx, Rückert) und Reichenbach (Neuber-GS) und sprechen Kinder an. Sie würden mit Geschenken gelockt. Man erzähle den Kindern, dass die Eltern die Transporterfahrer beauftragt hätten, sie nach Hause zu fahren.