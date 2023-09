Trio in seltener Besetzung spielt in Jocketa

Am Samstag erklingt in der Kirche die vorletzte Sommermusik des 43. Jahrgangs.

Die vorletzte Sommermusik des 43. Jahrgangs erklingt am Samstag in der Jocketaer Kirche. Beginn ist 18.30 Uhr. Eine Musik in der außergewöhnlichen Besetzung Kontrabass, Viola da gamba und Cembalo gehört seit langem zum Konzertprogramm. Den Auftritt gestalten Monika Sobotta (Viola da gamba), Peter Skamletz (Kontrabass) und Martin Hauke...