Trotz Kälte, Bombenfund, Einbrüchen und wenig Umsatz: Wie ein Berliner Händler auf dem Plauener Weihnachtsmarkt durchhält

Filip Sapina mit Wurzeln im kroatischen Split verkauft heißen Sliwowitz - eine Alternative zu Glühwein. Ob er nächstes Jahr wiederkommt, weiß er noch nicht.

Filip Sapina beweist Durchhaltevermögen. Er hat drei Pullis an und zwei Paar Socken. „Hauptsache, die Füße sind warm“, so ist die Weihnachtsmarkt-Erfahrung des Berliner Händlers mit kroatischen Wurzeln. Seit einer Woche bietet der 56-Jährige nun auch in Plauener nahe des Albertbrunnens seine Ware an. Bei dem ungewöhnlichen alkoholischen...