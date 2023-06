"Trucker-Babe" Jana Vetter ist der Star beim 1. Truckertreffen in Plauen

Hunderte Schaulustige pilgerte am Wochenende zum ersten Trucker-Treffen aufs historische Brauereigelände an der Plauener Friedensbrücke. Jana Vetter aus dem TV-Format "Trucker Babes" stahl dabei so manchem Brummi die Show.

Mit einem Hupkonzert und blinkenden Spotlights stimmten die Brummifahrer am Samstagabend die Besucher auf dem Sternquell-Gelände an der Dobenaustraße auf eine knackige Trucker-Fete ein. Mitten im Getümmel der Schaulustigen, die sich an den über 150 Trucks nicht satt sehen können, wuselt ein Kamera-Team von Kabel Eins um Jana Vetter. Die 46-Jährige... Mit einem Hupkonzert und blinkenden Spotlights stimmten die Brummifahrer am Samstagabend die Besucher auf dem Sternquell-Gelände an der Dobenaustraße auf eine knackige Trucker-Fete ein. Mitten im Getümmel der Schaulustigen, die sich an den über 150 Trucks nicht satt sehen können, wuselt ein Kamera-Team von Kabel Eins um Jana Vetter. Die 46-Jährige...