Turbulentes Wochenende liegt hinter Plauener Feuerwehren

Am Montagfrüh atmet Mario Wetzstein, der stellvertretende Chef der Plauener Berufsfeuerwehr, tief durch. "So viel los war lange nicht, resümiert er über das Wochenende. Er war selbst bei zwei Einsätzen dabei. So mussten Wetzstein und seine Kameraden einer 75-jähriger Wanderin zur Hilfe kommen, die Samstagmittag am steilen Elsterufer (nahe...