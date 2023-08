Überfall auf Spielothek in Hof

In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Unbekannte eine Spielothek in Hof überfallen und Bargeld erbeutet. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht nach Zeugen. Kurz vor 3 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Spielothek im Hofer Bahnhofsviertel. Die Täter bedrohten die Mitarbeiterin an der Kasse mit einem Messer und raubten zirka 1000 Euro...