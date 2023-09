Ukrainische Malerin flüchtet wegen des Krieges ins Vogtland - doch all ihre Werke muss sie in der Heimat zurücklassen

Iuliia Kotenko stellte als Künstlerin ihre Werke international aus, hat Preise gewonnen. Doch der Ukraine-Krieg zwang sie und ihre Familie zur Flucht. Nun lebt die junge Frau in Plauen.

Iuliia Kotenko ist 1987 auf der Halbinsel Krim geboren worden. Von 2004 bis 2009 studierte sie an der Staatlichen Universität für Architektur in Charkiw. Zwei Jahre später schloss sich die Ukrainerin einer Kreativvereinigung professioneller Künstler an und bestritt seither zahlreiche Ausstellungen in ihrem Land und in anderen Staaten, auch...