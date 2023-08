Umgekippter Bundeswehrlaster blockierte A72: Wenn das Mittagessen für Senioren und Kinder im Stau stecken bleibt

Rund 500 Kunden der Arbeiterwohlfahrt Vogtland in Plauen erhielten in dieser Woche keine Mahlzeiten. Wie sie und der Kreisverband die Situation lösten.

Nachdem ein umgekippter Lastkraftwagen der Bundeswehr in dieser Woche die A 72 zwischen den Anschlussstellen Treuen und Plauen-Ost in Fahrtrichtung Hof komplett blockierte, harrten viele Autofahrer stundenlang bei Temperaturen um die 30 Grad auf dem Asphalt aus. Knapp vier Stunden dauerte die Bergung an der Unfallstelle. Da kamen nicht nur...