Unbekannte beschädigen in Plauen mehrere Fahrzeuge und andere Dinge

In Plauen wurden am Wochenende mehrere Sachbeschädigungen angezeigt, unter anderem an Fahrzeugen. Darüber berichtete am Montag die Polizei. Bereits in der Nacht zum Samstag hatten Unbekannte an zwei Fahrzeugen erheblichen Sachschaden verursacht. Auch auf andere Ziele hatten es die Unbekannten abgesehen.